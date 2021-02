Un chapeau gigantesque est d'ailleurs visible ce mercredi sur la sphère supérieure de l'Atomium, symbole de cette nouvelle étape pour le mouvement qui s'efforce depuis 17 ans de briser le tabou qui entoure la santé mentale, et qui s'engage maintenant aussi pour des soins plus humains. La mission de Te Gek!? a longtemps été de faire des soins de santé mentale un sujet de discussion. Mais avec diverses activités et de nouvelles initiatives, la nouvelle organisation va également œuvrer en faveur de soins de santé mentale plus humains. "Nous plantons maintenant un drapeau, et pour cela nous avons choisi la marque la plus connue des organisations concernées", a déclaré Tom Van Daele, directeur de la nouvelle organisation.

Le symbole de cette nouvelle approche est représenté par le chapeau conçu par Elodie Ouedraogo. Elle a été inspirée par l'idée que la santé mentale n'est pas visible mais ne doit pas pour autant passer inaperçue. Le tissu a donc été retourné, avec une couture bien visible. "Je ne voulais pas d'un chapeau 'banal' ", a déclaré Mme Ouedraogo. "Ce n'est pas un cadeau promotionnel unique, il deviendra le symbole de Te Gek!? à partir d'aujourd'hui/mercredi", a précisé Sven unik-id, qui a co-conçu le chapeau.

