La manifestation était organisée par la plateforme 21/03, regroupant 150 associations citoyennes. "No climate justice without racial justice", ont notamment exposé comme slogan des activistes de Greenpeace, l'ONG qui œuvre à la protection de l'environnement. "Les discriminations raciales, alliées à la mondialisation des chaînes de production, sont à la base de l'exploitation des forêts et des dépôts géants de déchets en plastique et électroniques dans les pays du Sud. Ces discriminations sont aussi à la base des conditions de travail lamentables des personnes qui fabriquent nos vêtements et de l'extractivisme qui détruit la planète", a-t-elle communiqué.

D'autres groupes, tels que la plateforme citoyenne Belrefugees, qui lutte pour les droits des réfugiés, et le MRAX, Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie, étaient fortement représentés.

