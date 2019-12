Des enfants de rue maghrébins errent à Bruxelles et commettent des vols dans la capitale depuis l’été. Loin d’être nouveau, ce phénomène connaît cependant une évolution récente. "Avant, les mineurs qu’on voyait arriver avaient entre 15 et 18 ans. Aujourd’hui, les groupes sont beaucoup plus jeunes, ils ont entre 9 et 14 ans", explique Johan Vangenechten, du centre d’accueil pour les mineurs non-accompagnés Minor-Ndako. "Ils sont plus jeunes mais on ne connaît jamais vraiment leur âge réel, embraye Vincianne Gillet, assistante sociale de l’ASBL Synergie 14. Ils tendent à se déclarer plus jeunes qu’ils ne le sont vraiment."

(...)