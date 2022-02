"Vous connaissez ce tableau ? C’est un Permeke. Magnifique. J’aimerais vraiment pouvoir exposer au public les pièces dont on dispose", avance Rachid Madrane (PS) dans le vaste bureau de réception du parlement bruxellois. Vaste, mais pas si faste pour autant. On connaît dans la capitale des échevinats aux allures plus somptueuses, avec davantage de tableaux de maîtres aux murs. "Ce parlement reste très simple", assure son président, qui "espère vraiment pouvoir reprendre les activités en présentiel au plus vite, avec de vrais contacts et des rencontres".

Car sans surprise, à l’instar des autres hémicycles du royaume, l’année 2021 au parlement bruxellois s’est clôturée comme 2022 commence : avec des visioconférences, des votes à distance, des "coupez votre micro", des icônes "pouces levés"… Un théâtre sanitaire dans lequel ont dû se jouer cette année – et ce fut parfois malaisé – des scènes politiques intenses comme les débats autour de la gestion sanitaire, du budget ou encore la saga Uber.

Au perchoir, le socialiste etterbeekois, qui fut ministre communautaire, secrétaire d’État bruxellois, échevin et député, se dit aujourd’hui "au-dessus de la mêlée" et se donne pour mission (ou comme chemin de croix ?) de "ré-enchanter la politique". Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un avis tranché sur certaines dérives dans l’hémicycle et le futur de sa ville-région.



2022, nouvelle année covid… Dans quelle mesure le virus entrave le parlement ?

La crise covid nous a obligés à repenser complétement la manière de fonctionner. (...)