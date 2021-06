Lors d'une longue intervention au parlement bruxellois ce mardi matin, le secrétaire d'Etat en charge du Siamu a commenté les résultats de l'audit More et du rapport d'Unia quant aux discriminations sexistes et racistes au sein des pompiers bruxellois.

"Il y a des pompiers qui souhaitent que le corps soit exemplaire, il faut donc éviter de mettre tout le monde dans le même sac. La culture organisationnelle, assez faible ces dernières décennies, n’a cependant pas aidé, permettant une tolérance des remarques racistes et sexistes, a précisé Pascal Smet (one.brussels). Il existe bien un problème au niveau organisationnel, avec une sous-représentation des femmes et de la diversité d'origine au Siamu. Le problème n’est pas récent donc il faut changer la structure et mettre la diversité et l’inclusion au cœur du travail des pompiers."