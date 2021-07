La radio 1070 est de retour cet été. Le service de la culture, le service de la jeunesse, la bibliothèque d'Anderlecht et le centre communautaire De Rinck, ainsi que de nombreux habitants et organisations d'Anderlecht, réaliseront une radio hyperlocale à partir d'une caravane itinérante. Cet été, la caravane s'arrêtera dans quatre quartiers d'Anderlecht : à la place Jorez (jusqu'au 3 juillet), la place de la Roue (du 14 au 17 juillet), au Peterbos (du 11 au 14 août) et à la station de métro Aumale (du 18 au 21 août), tous les mercredis jusqu'aux samedis de 15h à 19h.

Les animateurs radio Annabelle Van Nieuwenhuyse, Nico Bogaerts, Alex Deforce et Ilyas Mettioui s'installeront dans la caravane et entameront une conversation avec les habitants et les passants. Ils vont chanter, rapper, s'épancher, raconter des anecdotes sur le quartier. "Avec Radio 1070, nous allons à la rencontre des habitants. Nous racontons leurs histoires, montrons les forces de nos quartiers et donnons de l'espace aux talents", déclare Elke Roex, échevine de la Culture.

Concerts et animations feront aussi vivre les quartiers qui accueilleront la caravane.