Ce vendredi, les musulmans pratiquants ont entamé leur troisième semaine de jeûne. Ils sont donc à mi-parcours, l’occasion de tirer un premier bilan de ce ramadan confiné.

Mois de partage et de rassemblement, le ramadan a cette année dû se réinventer pour respecter les mesures de distanciation sociale. Plus de grandes ruptures du jeûne en famille ni de rencontres avec les voisins à la mosquée. Ces moments de collectivité qui rythment habituellement la vie nocturne des fidèles ont laissé place aux relations virtuelles et à la spiritualité. "Je pense que ça nous fait du bien, pour une fois, de ralentir la cadence et de nous recentrer sur notre spiritualité et nos valeurs, explique Mina. C’est différent, mais dans le bon sens. Et puis, on retrouvera très vite nos proches."

Iman, elle, habite seule et n’a donc personne pour partager la rupture du jeûne. "C’est un manque.