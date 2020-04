Ramadan delivery s'apprête à livrer chaque soir environ 350 colis alimentaires aux personnes précarisées, musulmanes ou non.

Les initiatives solidaires se sont multipliées à Bruxelles depuis le début du confinement. Au sein de la communauté musulmane, le début du ramadan est une bonne raison de les intensifier. Chaînes de dons, distributions de colis alimentaires et caisses de solidarité en faveur des personnes précarisées au Maroc ou des réfugiés syriens, les Bruxellois(es) s'organisent pour que les difficultés financières et l'isolement ne laisse personne en manque de nourriture.

Du côté de la gare du Midi, Awatif est une habituée de ces actions de solidarité. Elle organise depuis de nombreuses années des ruptures du jeûne pour les plus précaires. "Au début, une dizaine de personnes se réunissaient chaque soir et puis, au fil des années, on s'est retrouvés à plus de 350 personnes, musulmanes ou non."