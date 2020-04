Cette année, les fidèles vont vivre ce mois de partage en confinement. Témoignages.

Ce jeudi soir débutera le mois de ramadan pour les musulmans. Une période placée sous le signe du partage avec les siens et les autres, en difficulté. Cette année, les fidèles devront cependant composer avec le Covid-19. Sécurité sanitaire oblige, pas question de se rassembler avec des personnes n’habitant pas sous le même toit pour partager un repas en famille. “En temps normal, nos journées et nos nuits sont rythmées par des réunions en famille ou avec des associations et par la prière Tarawih à la mosquée, 1h30 après le coucher du soleil, explique Hafida Hammouti, enseignante de religion islamique. Pour ceux qui sont habitués aux rassemblements, la distanciation physique sera difficile. On va devoir s’organiser autrement pour respecter les consignes sanitaires comme on le fait depuis le début du confinement.”