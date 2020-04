L'association propose des activités virtuelles pour garder le lien pendant le confinement.

La compagnie de théâtre molenbeekoise Ras El Hanout est avant tout une famille. En cette période de confinement, elle cherche donc à reprendre contact avec son public. "Vous nous manquez beaucoup ! Nous avons donc décidé de reprendre quelques unes de nos activités...virtuellement", annonce l'association.

Ce vendredi à 18h, elle diffusera ainsi l'entièreté de sa pièce de théâtre "De Bruxelles à la Mecque" sur sa page Facebook pour marquer le début du Ramadan. Ras El Hanout organise également des ateliers en vidéoconférence tous les mercredi et jeudi. "Qu'est-ce qu'être un homme ?" et "Je consomme donc je vote" invitent les participants à débattre autour de thématiques sociétales. Un atelier est en outre dédié aux jeunes bruxellois cherchant un travail, une formation ou des études. Il est organisé en partenariat avec TYN ASBL et Risesmart.

Ces ateliers sont gratuits mais nécessitent une inscription préalable.