Une femme a été poignardée sur la voie publique, samedi après-midi, rue de l'Eléphant à Molenbeek. Ce lundi à 17h30, une action est prévue devant le commissariat communal en compagnie de la famille de la victime. "Il s'avère que Salwa avait signalé à plusieurs reprises qu'elle était menacée de mort. La famille de la victime et toutes les Molenbeekoises ont le droit de savoir pourquoi après plusieurs plaintes, ce féminicide n'a pas pu être empêché", explique Joke Vandenbempt.

La conseillère communale PTB à l'origine du rassemblement estime que l'enquête doit notamment répondre à trois questions. "Quand Salwa a signalé ces menaces, la police les a-t-elle actées dans une plainte et un procès-verbal envoyé dans les dix jours au parquet, comme le commissaire de police et la bourgmestre se sont engagées à le faire pour chaque plainte concernant les violences faites aux femmes ? Y a-t-il eu un arrêté d'éloignement ? Et finalement, au début du confinement, la zone Bruxelles-Nord a repris contact avec toutes les femmes qui avaient déposé plainte auparavant : Molenbeek a-t-elle appliqué cette bonne pratique ?"

L'homme soupçonné d'avoir poignardé cette femme a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. "Dans notre commune, en une semaine, nous avons vécu une tentative de féminicide et un féminicide, une femme poignardée en pleine journée ! Combien de décès encore avant que cela ne change ?", conclut Joke Vandenbempt.