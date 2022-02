C’est un symbole de Bruxelles, qui est aujourd’hui éventré. Littéralement. L’avenue de Stalingrad fait aujourd’hui l’objet d’un titanesque chantier en vue de faire passer, sous la bouillante artère, le tant attendu métro 3.

Mais outre le sous-sol de l’avenue, la surface est aussi appelée à être entièrement réaménagée. Le permis d’urbanisme en vue de cet aménagement vient d’être déposé ce lundi.

Les autorités bruxelloises veulent faire de cette avenue la “réelle porte d’entrée du côté Sud du Pentagone”. Jusqu’à présent, la voirie est constituée de deux bandes de circulation à sens opposés, séparées par une zone piétonne. D’où le côté “rambla” barcelonaise. Le nouveau plan de plain-pied change totalement cette configuration et prévoit une unique bande de circulation automobile en direction de la Petite Ceinture, avec de part et d’autre deux pistes cyclables, des trottoirs élargis et de la végétation. Sont également prévus un parvis devant le Palais du Midi et une place au niveau de la future station Toots Thielemans.

(...)