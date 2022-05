La Gare Uccle Stalle va faire peau neuve. Il est prévu de prolonger les quais pour atteindre les 265 mètres nécessaires pour accueillir les trains S et développer le fameux RER, et également d'améliorer l'accessibilité (quai rehaussés, ascenseur, rampe).

Mais pour découvrir ces quais flambant neufs, il faudra être patient. L’enquête publique concernant les travaux a commencé ce lundi et durera un mois. Mais même si le permis est obtenu sans encombre, le chantier ne débutera pas immédiatement pour autant... Infrabel, en charge du gros œuvre, annonce le début des travaux pour 2026-2027. Un chantier qui devraient s'étaler sur 2 ans.

Bockstael prioritaire

Infrabel explique ce décalage par une réallocation des budgets. Initialement prévu pour 2024, le réaménagement d’Uccle-Stalle a été repoussé au profit de la gare de Bockstael à Laeken. En juin-juillet 2024, une coupure de la ligne 50 (Bruxelles-Gand) qui passe par Bockstael est en effet prévue. Infrabel veut donc en profiter pour grouper les travaux. Autre argument : le nombre de navetteurs. En moyenne, 247 personnes passent dans la gare de Stalle par jour contre 903 à Bockstael.

La commune d’Uccle rappelle tout de même que les permis ont une durée de validité de 2 en renouvelable 1 an. Le permis pour Uccle-Stalle ayant déjà été demandé (pas encore validé), le timing risque d’être serré. Infrabel devra le respecter sous peine de devoir réintroduire une demande de permis.

La gare d'Uccle-Stalle fait partie de la ligne du RER menant à Braine-l'Alleud et Nivelles. Le retard de la gare d'Uccle ne devrait cependant pas outre mesure perturber l'achèvement de la ligne... Ce tronçon vers Nivelles ne devrait en effet être entièrement opérationnel sur quatre voies que "fin 2033, au plus tôt", indiquait Infrabel début avril. Un retard lié à un imbroglio administratif sur la portion entre Linkebeek et Rhode (le permis initial a été annulé et la nouvelle demande nécessite une modification du plan de secteur flamand... qui se fait attendre).