D’ici quelques années, vous ne reconnaîtrez sans doute plus le centre forestois. Avec son dossier "Cœur de Forest", la majorité Écolo-PS, avec le soutien des autorités régionales, veut totalement réaménager le quartier de la place Saint-Denis.

Au programme : réfection totale "de façade à façade" avec réaménagement de plain-pied, verdurisation, installation de bancs… Le périmètre concerné englobe la place Saint-Denis, et s’étend sur la chaussée de Neerstalle et la chaussée de Bruxelles.

Bref, "le chantier le plus important de la législature à Forest", comme dit Alain Mugabo Mukunzi (Écolo), échevin en charge de l’Urbanisme. "Le cœur de Forest va considérablement changer, et cela fera écho à la rénovation de l’abbaye de Forest".

Une enquête publique a été lancée et dure tout le mois de septembre.

Limite à 20 km/h

Ce réaménagement a également pour but de réduire la vitesse dans le centre de Forest à 20 km/h. "L’objectif du collège est de redynamiser le quartier Saint-Denis. On va installer des bancs, des jeux pour enfants… Cette zone de rencontre à 20 km/h permettra d’en faire un quartier apaisé et plus sécurisé", assure la bourgmestre faisant fonction Mariam El Hamidine (Écolo).

Un vaste projet de rénovation de la chaussée de Neerstalle au-delà de la place Saint-Denis est également à l’étude et s’entremêle étroitement au dossier. "La Stib va faire des travaux et on veut un projet cohérent pour tout le quartier, afin de le rendre plus agréable", explique le premier échevin Charles Spapens (PS).

Si la procédure se déroule sans encombre, le chantier pourrait débuter fin 2022 pour se terminer mi-2024. Une réunion d’information est prévue ce mardi 7 septembre dans l’École du Vignoble.