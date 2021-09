C’est une des (trop ?) nombreuses arlésiennes de l’urbanisme bruxellois. La rénovation du quartier de la gare du Midi est attendue depuis des années, ou plutôt des décennies.

Une nouvelle étape est cependant franchie ce mois de septembre avec le début de l’enquête publique pour le Plan d’Aménagement Directeur du quartier, dont le projet a été approuvé en première lecture par l’exécutif bruxellois en mai 2021.

Ressusciter le "Tri Postal"

Ce vaste projet prévoit de redistribuer l’espace public des alentours de la gare ferroviaire la plus fréquentée du pays. Élément emblématique du dossier, l’immense bâtiment du Tri Postal (50.000m2) est appelé à devenir le siège social de la SNCB, au terme d’une profonde rénovation.

© OMA- Jaspers / Eyers-Asar

Grâce aux déménagements d’Infrabel et de la SNCB, des terrains sont dès lors libérés et peuvent alors être réaménagés en nouveau quartier résidentiel (objectif de 50% de logements et 50% de bureaux). Une redistribution de l’espace qui devrait permettre de développer ce que les auteurs du dossier appellent une "gare habitante".

Le projet prévoit également le réaménagement des espaces situés sous les voies ferrées et la reconversion du site de l’îlot des Deux Gares, avec notamment la création d’un parc public.

© L'AUC-NFA-EGIS

Charles Picqué veut des "garanties"

Bourgmestre de Saint-Gilles depuis 1985, Charles Picqué (PS) a vu au fil des années cette zone évoluer, parfois s’améliorer, parfois se dégrader. "Il y a eu de multiples rénovations dans le quartier. Mais le problème a été l’absence d’investissements de la SNCB. On a pourtant investi à Mons, Anvers, Liège… Maintenant, il semble que la SNCB soit prête à jouer le jeu".

À la lecture du projet, l’ancien ministre-président bruxellois veut toutefois attirer l’attention sur trois points : "la densité du projet, sa volumétrie et les garanties en matière de logement". "Ce PAD a le mérite d’exister, la Région prend ses responsabilités. Mais il faut être vigilant : ce projet n’échappera pas aux critiques et modifications. Je suis particulièrement attentif au logement. On doit simultanément faire les mêmes efforts pour les logements que pour les bureaux… et ne pas construire l’un et puis l’autre. Il faut à ce sujet des garanties".

L’enquête publique est organisée du 1er septembre au 2 novembre 2021. Une réunion publique est également prévue le lundi 20 septembre de 19h30 à 21h30 au Tri Postal, avenue Fonsny 48, à Saint-Gilles.