Le 10 juin 2021 vers 21h30, un vol avec violences a été commis rue du Champ de la Couronne à Laeken.

Le même jour, les cartes des victimes ont été utilisées par deux individus vers 23h15 dans une station-service située à Grimbergen.

Le 1er suspect a d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait un T-shirt blanc, un short foncé et une casquette bleue.

Le 2ème suspect est de corpulence normale et ventripotent. Il a de courts cheveux foncés et une calvitie. Au moment des faits, il portait un pantalon de training bleu avec des lignes blanches sur les côtés et un T-shirt blanc.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu