Plusieurs habitants de Schaerbeek ont introduit, jeudi, un recours en annulation devant le Conseil d'État contre la nouvelle politique de stationnement de la commune.

En février dernier, plusieurs centaines de Schaerbeekois avaient déjà interpellé le conseil communal à ce propos. Les auteurs du recours estiment que l'administration communale de Schaerbeek n'a pas respecté le cadre légal en adoptant cette nouvelle politique de stationnement. "Nous avons attendu plus de deux mois pour obtenir des réponses de la commune et finalement elle ne répond pas à tous nos arguments", a déclaré vendredi à Belga Vanessa Durieux, l'une des initiatrices du recours.

Cette action judiciaire fait suite à une pétition signée par 7.500 Schaerbeekois et à une protestation de quelque 250 habitants de la commune au conseil communal en février dernier pour contester la légalité du nouveau plan de stationnement. Celui-ci étend les zones vertes payantes à l'ensemble du territoire communal hors zones rouges, contre 50% auparavant, et impacte la clientèle des indépendants, des commerçants et des clubs de sport, selon les plaignants.

"Un premier argument que nous avançons est que la commune n'a pas suivi la procédure spécifique pour pouvoir modifier un Plan d'action communal de stationnement (Pacs). Un autre moyen que nous évoquons c'est que la situation du stationnement n'a pas été évaluée avant d'être modifiée", a expliqué Vanessa Durieux.

Selon les auteurs du recours, pour pouvoir effectuer des modifications majeures d'un Pacs, il est obligatoire notamment d'effectuer une enquête publique de soixante jours, de consulter les communes limitrophes ainsi que Parking Brussels, l'agence bruxelloise du stationnement, mais aussi de faire approuver le plan par la Région.

"Nous relevons aussi que le Collège n'était pas compétent pour prendre une telle décision en prenant un arrêté de police. C'est le conseil communal qui est en réalité compétent. Enfin, nous constatons un manque de contrôle de Parking Brussels, qui doit vérifier la légalité du Pacs", a encore exposé Vanessa Durieux. "L'ordonnance de 2009 a créé Parking Brussels et la charge d'une mission d'expert en matière de Pacs, notamment pour collaborer à la rédaction, à l'avis et au contrôle des instruments de la politique du stationnement. L'agence n'a pas pris la peine, avant d'installer ses horodateurs, de vérifier si le règlement était conforme au Pacs en vigueur, à l'ordonnance de 2009, à l'arrêté du gouvernement du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation. Résultat: elle a couvert d'horodateurs une zone qui peut légitimement être considérée comme bleue".