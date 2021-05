L'accès à la prime Tetra (pour les secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport) a été élargi. Le dispositif est également proposé au secteur des taxis et des LVC.

Une nouvelle (la troisième) prime forfaitaire de 3000 euros leur sera octroyée à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation délivrée par Bruxelles Mobilité avant le 1er mars 2021. "Bruxelles Mobilité sera chargée de réceptionner les demandes et délivrer l’aide financière. Est donc exclu de la présente prime, l’exploitant qui aura bénéficié de la prime Tetra Ter", précise le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Cette réforme fait suite aux plaintes de nombreuses entreprises écartées des primes Tetra pour des raisons qu'elles jugeaient injustifiées. Le gouvernement bruxellois a entendu leurs doléances et réformé le mécanisme Tetra.

Voici les principaux changements :

- les entreprises ayant perdu de 25 à 40% de leur chiffre d’affaires sur la période de référence auront droit au forfait prévu par la prime Tetra. Le montant de ce forfait reste inchangé (10.000 euros pour les discothèques, 6.000 euros pour les restaurants, cafés et leurs principaux fournisseurs, 5.000 euros pour l’événementiel, la culture, le tourisme, le sport et le transport de voyageurs)

- les entreprises créées en 2019 et 2020 se verront supprimer le seuil de 25.000 euros de chiffre d’affaires annuel en 2019 initialement exigé pour avoir accès la prime. Pour celles créées avant 2019, le seuil de 25.000 euros reste par contre d’actualité,

- c’est le bilan social 2019 tel que publié à la BNB à la date de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté (soit aux alentours du 25 mai) qui sera pris en compte pour le calcul des ETP,

- pour les entreprises en unité UTVA, c’est le chiffre d’affaires individualisé qui sera pris en compte pour le calcul du montant de la prime.

Cette réforme de la prime Tetra permettra à environ 1.000 entreprises de bénéficier de la prime alors qu'elles n'y avaient pas droit avant, pour autant que les autres conditions de la prime soient pleinement remplies. "A la publication de ce nouvel arrêté, aux alentours du 25 mai, les entreprises ayant obtenu un refus seront invitées à réintroduire leur demande auprès de Bruxelles Economie Emploi sur le site www.primecovid.brussels. De même, les entreprises dont le bilan social 2019 aura été mis à jour à la BNB seront invitées à introduire une nouvelle demande", explique la secrétaire d'Etat à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Pour plus d’infos, les entreprises sont invitées à contacter le 1819.