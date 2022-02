Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a présenté les grandes lignes de la réforme des maisons de repos, hier en commission Santé du parlement bruxellois. Ce projet d’ordonnance, validé hier également par le gouvernement, se base sur trois axes : la révision des normes d'encadrement, l'augmentation de la part du secteur public et la création de nouvelles sanctions plus adaptées en cas de manquements. Voici le détail.



Hasard du calendrier, ce projet d'ordonnance arrive à l’ordre du jour juste après les révélations de maltraitance au sein des maisons de repos d’Oprea. Alain Maron veut réformer les "normes d’encadrement et de personnel en partant du besoin des personnes.” Pour cela, la réforme prévoit un travail sur “la composition des équipes nécessaire pour garantir les soins et le bien être” et sur ”la formation des professionnels et de la direction.”

Rééquilibrage du secteur

La région bruxelloise compte 135 maisons de repos agréées. 64% appartiennent au secteur privé commercial, 20 % sont gérées par le secteur public et seize par des ASBL. Le ministre entend réduire cet écart. “Aucune autorisation ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % de la capacité totale de tous les établissements agréés.” Autrement dit : le projet prévoit qu'il n'y ait plus d'agrément de lits pour les maisons de repos du secteur privé à but lucratif tant que leur part ne sera pas descendue à 50 %.



Defi dénonce l'idéologie d'Alain Maron

Une mesure purement “idéologique” selon Emmanuel De Bock : “Il y a d'autres Orpéa dans le public”. Le député Défi rappelle le cas du Home du CPAS d’Uccle. “Les chambres sans sanitaires sont interdites dans les établissements privés. Elles sont en revanche autorisées dans le secteur public, où certains aînés ucclois vivent aujourd’hui à proximité immédiate d’une chaise percée, faute de sanitaires dans leur chambre, ou parce que les sanitaires se trouvent à 300 mètres.” Emmanuel De Bock reconnaît une responsabilité collective dans ce problème et émet alors l’idée d’un système de partenariat public-privé. “On pourrait proposer un quota de lit publics dans les projets privés plutôt que d’opposer les secteurs".

Un panel de sanctions plus large.

En cas de “manquements au normes d'agrément" de la Cocom, une maison de repos doit proposer un plan pour résoudre ces problèmes. En dernier recours, si les manquements continuent, “l'agrément peut lui être refusé ou retiré et l'institution fermée dans l'urgence.” Selon le ministre, ce fonctionnement pose problème : “Cette sanction “ultime" n'a rien d'idéal, car elle implique le relogement de toutes les personnes hébergées.” Le projet prévoit donc la mise au point de sanctions intermédiaires.

Le texte devrait être présenté au parlement d’ici trois mois assure le ministre bruxellois.