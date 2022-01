Droit de préemption

Concrètement, qu'est-ce qu'un droit de préemption ? l'échevine, ancienne prof de français, y répond. "Les opérateurs immobiliers publics (la commune et les CPAS) ont un pouvoir de préempter un bien mis en vente volontairement par un propriétaire à condition qu'il se situe dans une zone de préemption." En clair, Forest sera désormais prioritaire pour acquérir un bien immobilier qu'elle jugerait intéressant, à condition que celui-ci se trouve dans une certaine zone. "On fait d'une pierre trois coups, affirme non sans fierté l'échevine. Un, c'est un succès dans la lutte contre les logements inoccupés. Deux, ça va nous permettre d'accroître notre parc de logements communaux. Trois, ça tombe à point nommé qu'une commune puisse tester l'outil de préemption alors que la Région est en pleine réflexion pour essayer de l'améliorer."

Régie foncière

Cette fois, l'impulsion vient de la législature précédente. Peu importe, pour Maud De Ridder car il s'agit là "d'un outil de bonne gestion et de bonne gouvernance, un service qui a pour vocation de gérer le patrimoine communal constitué essentiellement de logements". Il y aura aussi des structures louées, réservées à des activités ne générant pas de TVA (centres culturels, bibliothèques, terrains de sport, ...). Ce nouvel outil permettra à Forest d'avoir une vision "claire et complète de manière à développer une politique cohérente et adéquate dans les années à venir, ce qui est vraiment notre intention". Et la politique visée par l'échevine, c'est l'accroissement du parc immobilier de la commune "pour répondre le mieux possible aux besoins de la population plus précarisée".