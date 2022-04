Pas de grande envolée sur le marché immobilier bruxellois en ce début d’année 2022. À l’occasion de son premier baromètre trimestriel de l’année, la Fédération du notariat (Fednot) enregistre de manière générale une stabilisation du marché à un prix élevé, avec même une baisse de transactions en mars.

© Fednot

Si l’activité immobilière est à la hausse en Flandre et en Wallonie, elle reste stable à Bruxelles par rapport au premier trimestre 2021. "En région bruxelloise, le nombre de transactions était encore nettement haussier en janvier (+5,5%), alors que les mois de février et mars étaient baissiers, à respectivement -2% et -3,1%", constate le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be.

© Fednot

Le prix moyen d’une maison en Belgique est désormais de 315.984 euros, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la moyenne annuelle de 2021. C’est à Bruxelles que le prix moyen d’une maison est le plus élevé : 532.885 euros pour une maison, ce qui représente une baisse de 2% par rapport à la moyenne de 2021. "Au niveau des prix hors inflation, on constate une légère baisse dans différents segments après une forte augmentation durant les précédents mois. Là aussi il est sans doute trop tôt pour savoir s’il s’agit là d’une réelle inversion de la tendance ou d’un simple phénomène passager. En tenant compte de la forte inflation (6,5%), la baisse du prix moyen observée à Bruxelles est de -8,5%, soient - 46.000 euros en chiffres absolus", commente le notaire.

Appartements stables

Concernant les appartements, Bruxelles reste ici aussi la plus chère, avec un prix moyen de 273.661€, soit une augmentation de 0,3%, mais une diminution nette en tenant compte de l’inflation.

Ajoutons qu’à l’échelle nationale la différence de prix entre appartement neuf et déjà existant se réduit par rapport aux autres années. À Bruxelles, le prix moyen d’un appartement neuf était de 329.061 euros (+3,2% sur un an), contre 269.395 euros pour un appartement existant.