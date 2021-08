Francis Gaspard ne se sent pas pressé de rejoindre le "Boulevard des Allongés".

Depuis des années, "rendre service", "faire plaisir" et "donner son temps aux autres" sont devenus le quotidien de Francis que tout le monde, dans son quartier, à Anderlecht, appelle simplement "Papy".

"C’est mon dada", fait ce personnage peu banal, avenant et souriant.

Aisément reconnaissable à sa casquette, Papy Francis est aussi et surtout connu pour avoir toujours le mot pour rire.

Pourtant, perce parfois dans sa voix et son regard une fragilité évidente. Une fracture. C’est que Francis Gaspard n’a pas eu la vie facile. "On habitait à Liège. Ce n’était pas facile, dans les années 60. Mes parents se sont privés pour moi. À dix ans, j’ai connu la soupe populaire. Plus tard j’ai travaillé chez Cockerill. C’était pas comme aujourd’hui. J’y ai attrapé le cancer à force de travailler dans les poussières et manipuler les produits de toutes sortes. Puis ma femme m’a quitté", poursuit-il, ému.

Ainsi s’est forgée sa philosophie.