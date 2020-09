"Bonjour Madame, vous allez bien ? Votre masque, s'il-vous-plaît. Voici un peu de gel, vous pouvez entrer." Devant les portes de l'école n°10, à Schaerbeek, le directeur de l'établissement et son équipe accueillent parents et enfants en ce jour de rentrée scolaire. Masque sur le nez et la bouche, flacon de gel en main, l'équipe pédagogique gère le flux des parents, rassemblés devant les grilles de l'école. "Vous pouvez aller tout droit puis à gauche."

"La seule mesure restrictive que nous avons du mettre en place est le lavage des mains à l'entrée des bâtiments. Nous avons demandé aux parents, dans la mesure du possible, de ne pas entrer dans l'enceinte de l'école, seuls les parents des nouveaux élèves accompagnent leur enfant jusqu'à sa classe, explique Badr Ouartan, directeur de l'école. Nous avons également décidé, en accord avec notre pouvoir organisateur, de ne pas obliger