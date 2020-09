Rentrée scolaire: les écoles bruxelloises toujours aussi saturées Bruxelles M. L. © DEMOULIN BERNARD

Selon la dernière étude de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, Bruxelles a accueilli 27 000 nouveaux élèves entre 2010 et 2018. Tandis que six directions d'école sur dix assurent que leurs espaces communs (réfectoire, salle de sport, cour de récréation, toilettes, etc.) ne sont plus adaptés au nombre d’élèves. Explications.