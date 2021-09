Rentrée sous le signe du vaccin à la Ville de Bruxelles : "Nous allons commencer par les zones très rouges, là où les gens sont moins vaccinés" Bruxelles Sylvain Anciaux © SYLVAIN ANCIAUX

Si les deux dernières années scolaires se sont vues perturbées par la pandémie, celle-ci sera placée sous le signe de la vaccination. Professeurs et élèves sont, pour la plupart, prêts à se faire vacciner. "Au niveau des élèves, on a très peu d’informations, mais je pense qu’un bon nombre n’est pas vacciné", confie Faouzia Hariche (PS), échevine de l’Instruction publique. "Nous allons commencer par les zones très rouges, là où les gens sont moins vaccinés, d’ici une dizaine de jours." Qui dit école secondaire dit élèves mineurs. Le vaccin Johnson & Johnson ne pourra donc pas être administré. Ce qui implique que tous les élèves du secondaire en région bruxelloise recevront bien deux doses de vaccin, les plus âgés en premier. Reportage.