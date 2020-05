Ce lundi 11 mai, les magasins ont pu rouvrir leurs portes. Rue Neuve, cette réouverture s'est déroulée dans le calme.

"Vous voulez du gel ?" A l'entrée de la rue Neuve, des agents veillent au bon respect des mesures de sécurité et fluidifient les allées et venues des passant(e)s. A droite, celles et ceux qui remontent la rue sont séparés de ceux qui la descendent par des barrières nadar. Sur le sol, des emplacements indiquent la distance à respecter devant les magasins.

Habituellement bondée, l'artère commerçante a retrouvé une partie de son affluence ce matin. La réouverture