Les pompiers de Bruxelles sont venus à bout de la seconde reprise du feu sur le chantier de l'ancien hôtel Sheraton, place Rogier, mercredi en début d'après-midi, ont-ils communiqué. Le parquet est à nouveau descendu sur les lieux, ont-ils précisé. L'incendie s'est déclaré mercredi vers 03h30 dans un local technique, sur le chantier de l'ancien hôtel Sheraton, place Rogier. Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place, mais le feu, qui faisait rage au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, était très difficile à atteindre. Au cours de ces travaux d'extinction, un escalator s'est effondré et un pompier de 49 ans a été enseveli sous les décombres. L'homme a été extirpé dans les plus brefs délais, mais il est décédé des suites de ses blessures. Le reste de l'équipe de pompiers a été immédiatement remplacé par une nouvelle équipe.

Mercredi en milieu de matinée, les travaux d'extinction étaient terminés et les soldats du feu s'affairaient aux travaux de déblaiement et de nettoyage. Mais, peu avant midi, le feu s'est ranimé et les pompiers sont à nouveau intervenus pour l'éteindre. De plus, la stabilité du bâtiment est maintenant menacée. Cette reprise du feu a été complètement maîtrisée mercredi en début d'après-midi.