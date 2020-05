Le matériel nécessaire a été acheté par la commune, dont des masques pour les équipes éducatives et les enfants.

Ce lundi 18 mai marquera le retour à l’école des enfants au sein des deux écoles primaire, Les Glycines et Les Lilas, à Berchem-Sainte-Agathe. Après analyse des lieux et des consignes sanitaires (circulaires FWB, PSE, ONE), un plan d’action pour le déconfinement a été établi par le service Enseignement et les directions en collaboration avec différents services communaux. Ce plan a été soumis aux organes de concertation où les représentants syndicaux ont marqué leur accord. Dès lors, les élèves de 1e et de 6e primaire reprendront le chemin de l’école. Les élèves de 6e année reprendront à partir du lundi 18 mai à raison de 2 demi-journées par semaine et les élèves de 1e année reprendront la semaine du 25 mai à raison d’un demi-jour par semaine.

"Ce plan de retour progressif à l’école a fait l’objet d’une préparation minutieuse des services communaux, je tiens à les féliciter ! Le plus difficile étant de prévoir les silos de 10 personnes maximum. Chaque silos aura des horaires différents et les entrées et sorties se feront à des heures et des lieux différents", explique Yonnec Polet (PS), échevin en charge de l’Enseignement francophone. "Il était impératif de préparer cela dans les meilleures conditions, en respectant toutes les normes sanitaires et en répondant aux demandes, bien compréhensible, des travailleurs. Les check-lists ont permis de faire face aux différents besoins et situations."

Le matériel nécessaire a été acheté par la commune de Berchem-Sainte-Agathe, dont des masques pour les équipes éducatives et les enfants. Les masques de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront livrés prochainement à Berchem-Sainte-Agathe, qui servira de lieu de distribution pour les écoles du Nord-ouest de Bruxelles.

"Il était essentiel pour nous de faire ce redémarrage progressif pour les enfants. Après ces semaine de confinement, l’attente est grande de leur part de revenir à l’école. Rester à la maison est aussi source de stress pour les enfants. Pour les élèves en difficulté scolaire, ce retour progressif est également souhaitable pour rafraichir les acquis", ajoute Yonnec Polet. "Nous sommes soucieux du bien-être des enfants. Avant d’aborder la matière, il sera proposé à chaque élève de faire état de ses sentiments (vécu en confinement, inquiétudes, émotions, décès éventuels, isolement…) et on leur expliquera les consignes sanitaires (distanciation, transmission du virus, lavage des mains, utilisation des toilettes, sens de circulation dans l’école, comment et pourquoi porter un masque). On analysera la situation pour éventuellement organiser les cours pour les 2e primaire et/ou reprendre contact avec les élèves en difficulté des autres années."