Ce 15 juillet, la police de Bruxelles a lancé son propre compte, ce qui en fait la première zone de police en Belgique. Elle s'inspire principalement des Pays-Bas, des Etats-Unis ainsi que du Royaume-Uni, avec une pensée particulière pour le populaire compte TikTok de @politieamsterdam.

Grâce à ce support, le visiteur a un aperçu unique du travail de la police par le biais de sympathiques vidéos. La zone de police entend par ce biais mettre la police, et plus encore le service rendu à la population, sous les feux de la rampe, et ce principalement auprès des jeunes.

Le compte TikTok s'appelle @zpz_polbru, en référence au compte Twitter général de la zone de police qui compte déjà 30 000 adeptes.