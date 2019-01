Ce jeudi matin, une zone de parking fort prisée du boulevard de Waterloo était entièrement dédiée aux personnes handicapées.

Ce jeudi matin, la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Bianca Debaets (CD&V) et l'Asbl Passe le message à ton voisin ont inauguré ensemble la campagne RESPECT. Pour l'occasion, une action de sensibilisation originale a été organisée sur le boulevard de Waterloo. L'objectif ? Mettre les automobilistes bruxellois dans la situation que rencontrent tous les jours de nombreuses personnes en situation de handicap.

Trop souvent, les personnes handicapées trouvent en effet les emplacements qui leur sont réservés occupés par un véhicule non autorisé. En 2018, la police a constaté à Bruxelles 6 957 infractions sur les emplacements pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Pour lutter contre ce phénomène et sensibiliser les Bruxellois, la campagne Respect a plongé ce jeudi matin de nombreux automobilistes devant une situation interpellante: une zone de parking habituellement fort prisée était entièrement dédiée aux personnes en situation de handicap.

Cette campagne est menée sur le terrain par les communes bruxelloises et les zones de police dès ce 24 janvier. Elle invite les automobilistes à ne pas céder à l'égoïsme et prendra dans un premier temps la forme d'une distribution de brochures et de conseils aux citoyens. Dans les prochaines semaines les infractions à la législation sur le stationnement réservé aux PMR feront l'objet d'une vigilence accrue et seront sanctionnés.

La campagne tend aussi à rappeler que les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap sont là pour faciliter leurs déplacements et leur autonomie. En occupant un emplacement qui leur est réservé, nous augmentons les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne.

« Occuper illégalement un emplacement réservé aux personnes handicapées, c’est grossier et totalement irrespectueux. En Région bruxelloise, 19 amendes par jour en moyenne sont infligées par la police en raison de ce type d’infractions. Il est temps que tout le monde se rende compte que des agissements pareils sont vraiment inacceptables ! », précise Bianca Debaets.