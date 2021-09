Retour à l’Expo 58, à l’Atomium avec Atomium Play. Le plus célèbre bâtiment de Belgique propose à ses visiteurs de refaire 60 ans d’histoire à travers un jeu sur smartphone. QR codes, challenges et quizz constituent les différents éléments de cette expérience ludique qui éveille le sens de l’observation et la culture générale.

Ce projet s’inscrit dans un processus de réinvention visant à donner une nouvelle perception de l’Atomium auprès de nouveaux publics, notamment à travers l’innovation et la création. Atomium Play est disponible pour une durée indéterminée. A noter, avant la visite, qu'il est nécessaire de télécharger l'application "Oh my Guide" développée en Belgique.

Infos sur www.atomium.be.