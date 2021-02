C'est pendant ses heures d'enseignement dans une académie de musique que Stefano Poletto, habitant de Rhode-Saint-Genèse, s'est vu voler son hautbois, précieux instrument qu'il pratique depuis plus de 10 ans.

"J’ai été victime d’un vol durant mes heures d’enseignement dans une académie de musique. Le temps de faire 15 copies dans la classe à côté a suffi au voleur pour entrer dans ma classe et s’emparer de mon précieux instrument, ainsi que de mon GSM", explique Stefano. "Le sentiment de deuil, même si ici on ne parle que d’un morceau de bois et de métal, mélangé à celui de la colère et de la compassion vivent encore en moi après plus d’un mois de ce malheureux événement."

L'assurance couvre une partie des frais, mais pour racheter un instrument neuf, qui revient à 9700 euros, Stefano a besoin d'aide. C'est pourquoi il crée cette cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe.

"En échange de votre aide précieuse, toute contribution, si minime soit-elle, sera la bienvenue, je serai ravi de vous inviter toutes et tous pour un concert en votre honneur. Je pense que mes oreilles entendront vos voix chaque fois que je jouerai de cet instrument", conclut Stefano.