Les intempéries d'hier soir ont créé le chaos sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse. De nombreuses artères étaient complètement sous eau. De nombreuses images et vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux hier. Certains commerces ont été fort impactés. Ainsi, le magasin de jouets Ypsi Toys and Stories s'est retrouvé complètement sous eaux. "Aujourd'hui, nous avons eu moins de chance qu'il y a quelques semaines. Demain (mercredi) nous ferons un inventaire des dégâts. Ypsi sera fermé le mercredi 30 juin. merci pour votre compréhension", a publié la direction sur sa page Facebook.

Les pompiers ont reçu entre 130 et 140 appels hier soir pour des caves et garages inondés, surtout dans le centre de la commune (rue du Village, rue de la Station, etc.) mais aussi pour des habitants installés plus haut dans la commune, vers la forêt de Soignes. "Les dégâts matériels sont difficiles à estimer pour l'instant mais on sait qu'ils seront importants", explique le responsable de la communication de la commune ce matin. "Nous avons enregistré un débit de plus de 85 litres par mètre carré. C'est énorme."

Rhode-Saint-Genèse avait connu une situation quasi similaire voici trois semaines mais elle n'était pas aussi grave qu'hier. "Pour nous, c'est du jamais vu. Les gens qui habitent ici dans le centre ont déjà vécu des inondations. Dans le passé, des inondations plus graves avaient touché le centre de la commune mais pas dans les rues plus hautes, vers la forêt de Soignes."