En novembre dernier éclatait le mouvement "Balance ton bar" mettant en lumière les violences sexuelles dans certains établissements festifs de la Région bruxelloise.

Quelques mois après cette prise de conscience, la Ville de Bruxelles met sur la table un plan d’action intitulé "Rien sans mon consentement". Il contient au total 77 mesures pour "lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles".

" Les actions de ce plan seront concrétisées au niveau de la Ville, de la zone de police et de Brussels by Night Federation, via des mesures structurelles, d’accueil des victimes, de mobilité, mais aussi des formations du personnel de la police et des établissements", indique la Ville dans un communiqué.

Parmi les actions, citons le renforcement de l’éclairage et des caméras dans les quartiers festifs, l’aménagement de "Safer Zones" ainsi qu’un code "safe taxi". Un grand volet du plan prévoit aussi des actions de sensibilisation.

"L’objectif, c’est que toute personne qui se rend dans un lieu festif se sente en sécurité tant en dehors qu’au sein de l’établissement. Un sentiment de sécurité qui sera renforcé par la formation de près de 290 agents de police chaque année", commente le bourgmestre Philippe Close (PS).