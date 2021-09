Le dernier week-end de septembre, les 25 et 26 septembre, le quartier De Wand à Laeken, derrière le Domaine Royal, se met à l'heure anglaise. "Pour organiser notre braderie/brocante cette année on s'inspire du road market de Portobello à Londres", précise Xavier Wyns, l'un des coordinateurs de l'événement. Le road market de Portobello est un grand marché brocante dans le quartier de Nothing Hill. Celui imaginé par Shopping De Wand, le comité des commerçants, occupera toute la rue De Wand qui est la rue commerçante du quartier devenue piétonne pour l'occasion. "Ça sera un mélange entre les commerçants et les brocantes, poursuit Xavier Wyns. Pour fêter la fin de la crise, tous les commerçants pourront sortir dans la rue et proposer de belles offres promotionnelles aux passants. Les brocanteurs professionnels et amateurs, soit les gens du quartier qui ont réservé leur place, seront présents. Toutes les terrasses des horeca seront étendues et les épiceries proposeront également à boire et à manger devant leur échoppe. Il y aura également, tout le week-end, des animations pour les enfants notamment autour du sport".

La journée de dimanche sera surtout axée sur le vide-grenier car les espaces laissés libres par les commerçants fermés pourront être occupés par les étals de brocante. "Tout ça se fera dans un esprit de fête".