En moins de 24h, la pétition a déjà presque atteint son objectif de 10 000 signatures.

Comment ? Vous n'avez pas encore signé la pétition lancée par Roméo Elvis pour généraliser l’utilisation de la gourde dans les écoles?!

Lancée il y a moins de 24h, la pétition a déjà obtenu plus de 8 000 signatures, alors que le poste instagram via lequel il lance le hashtag #MaGourdeAMoi atteint presque les 60 000 likes.

Bref, le rappeur bruxellois sait comment parler aux jeunes, et ce pour la bonne cause. "Il est temps d’inviter les jeunes à l’utilisation de la gourde. Les bouteilles en plastique sont mauvaises pour l’environnement et pour la santé. Les études montrent que 90% de l'eau en bouteille et 83% de l'eau du robinet contiennent des particules de plastique", explique le chanteur Linkebeekois dans sa lettre à l'intention du premier Ministre Charles Michel.

"Pourquoi ne pas installer des points d’eau dans les écoles et fournir des gourdes aux élèves entre 6 et 18 ans ? En Belgique, une gourde de type standard utilisée pendant 1 an représente à peu près 150 bouteilles en plastique d’un litre (source FEBED). Nous souhaitons sensibiliser le Ministère de la Santé à ce sujet qui concerne tout le monde. Il est temps de se responsabiliser face à notre consommation et surtout face à l’utilisation et la production abusive de plastique", conclut-il.