Le conseil communal de ce 19 février a approuvé à l’unanimité la nouvelle dénomination du rond-point du Pannenhuis, qu’il faudra désormais appeler "place du Pannenhuis".

Avec cette nouvelle dénomination, la commune prend en compte le récent réaménagement du rond-point du Pannenhuis, transformé en placette. "Nous avons pu montrer avec cet aménagement qu’il est possible de regagner du terrain sur l’asphalte sans modifier fondamentalement la circulation routière, tout en étant plus attentif à la perméabilisation des sols, à la biodiversité et à la nécessité de la nature en ville pour notre santé à toutes et tous. La nouvelle dénomination vient entériner cette réalité", explique l'échevin de l'aménagement urbain Bernard Van Nuffel (Ecolo-Groen).

Pour rappel, ce réaménagement visait à rencontrer la demande des Jettois et Jettoises à disposer d'un espace de rencontre verdurisé au cœur du quartier dense et minéral du Pannenhuis. Le chantier en lui-même a été précédé d’un long processus participatif associant habitants et communes, qui a culminé avec "Living Pannenhuis", une phase test d’une semaine en septembre 2016, organisée avec le soutien financier de Bruxelles Mobilité.

La nouvelle "place du Pannenhuis" sera inaugurée au printemps 2020.