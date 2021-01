Lundi 11 janvier dernier à 16h40, Roua Hariri, une jeune fille âgée de 16 ans, a quitté son domicile situé avenue Houba de Strooper à Laeken. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Roua mesure 1,64 m et est de corpulence normale. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Elle porte des lunettes à monture ronde.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans gris, un pull à capuche rouge, une longue veste noire bordée de fourrure blanche et des baskets blanches.

Si vous avez vu Roua Hariri ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.