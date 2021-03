Une circulaire du Procureur du Roi à destination des six zones de police bruxelloises offre une tolérance jusqu'à 46 km/h. En clair, les automobilistes qui roulent entre 30 et 46 km/h ne seront pas poursuivis, annonce La Capitale ce matin.

Cette mesure, en phase avec la volonté de Bruxelles-Mobilité, le parquet de Bruxelles et les zones de police de laisser une période d'adaptation aux automobilistes, est valable jusqu'au 2 mai prochain. "Il avait été convenu avec le parquet et les zones de police que, ce début 2021, on était plus dans l’approche pédagogique par rapport à la Ville 30 et qu’on ne souhaitait pas flasher à tout va, punir les automobilistes sans qu’ils n’aient pu se faire à la mesure. On ne voulait pas rajouter de l’huile sur le feu, en plus, en période COVID. Par contre, cette circulaire a une durée limitée, il y a une évaluation qui se fera en avril", commente Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans les colonnes du quotidien bruxellois.

Les conducteurs en infraction qui ne dépassent pas le 46 km/h sont tout de même verbalisés mais ne sont pas poursuivis, sauf en zone rouge où la sanction est systématique.