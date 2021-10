Rue Sainte-Catherine piétonne: permis demandé pour le réaménagement de plain-pied Bruxelles La Rédaction La Ville de Bruxelles a déposé la demande de permis pour le réaménagement définitif de la rue Sainte-Catherine. Le piétonnier y réunira les deux places Sainte-Catherine et du Vieux Marché aux Grains. © one.brussels

La Ville de Bruxelles l’a annoncé en août, au lendemain du confinement du printemps 2020 : la rue Sainte-Catherine, haut lieu des foodies et des touristes, allait devenir piétonne. Jusqu’ici, ce sont des bacs de fleurs et quelques panneaux qui marquent la mesure, déjà en place. Pour l’aménagement définitif, il fallait attendre l’étude.



Ce 19 octobre, l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (one.brussels) a donc dévoilé le visage d’une rue Sainte-Catherine revue, annonçant qu’un permis est demandé et que, sans surprise, les rencontres de participation d’usage avec riverains et commerçants ont été menées.



« Unanimité »



« Une unanimité pour libérer la zone de la voiture a immédiatement été claire », assure l’édile. « Pour ce faire, il faut que la rue soit ramenée à un seul niveau afin qu’elle devienne une véritable zone piétonne ». Ce plain-pied sera aussi plus confortable pour les cyclistes.



L’ambition est de relier d’un seul tenant piéton la rue Sainte-Catherine, la place du même nom et le Vieux Marché aux Grains, en ce compris l’entrée de la Centrale, le musée d’art contemporain de la Ville. À cet endroit s’implantera une intervention de l’artiste Sven t’Jolle.



Notez qu’une dizaine d’arbres seront ajoutés ainsi que des arceaux à vélos. Les livraisons seront limitées entre 4 et 11h du matin.