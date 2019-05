Des bruits de casseroles et des senteurs épicées : dans la cuisine, Maryam commence à s’activer. Elle touille dans la grande marmite encore sur le feu, puis ouvre le four où la viande mijote avec les pommes de terre. Sur le plan de travail, elle prépare les dattes et la salade, "il est encore trop tôt pour sortir les pâtisseries". Sur le mur, l’horloge affiche 20h30. Dans moins d’une heure, elle et sa petite famille pourront enfin rompre le jeûne qu’elles observent depuis l’aube.

Pâtisseries, olives, jus de fruits et lait battu : la table se remplit peu à peu, pour le plus grand bonheur des enfants qui regardent tourner l’horloge avec impatience. À 21h15, l’appel à la prière retentit, signe que le soleil est couché. Les plus jeunes se précipitent à table. Pendant quelques secondes, l’agitation laisse place au calme. Tout le monde savoure sa datte, presque en silence.

Une fois les premières bouchées avalées, les discussions reprennent leur cours. Les uns se servent un verre de lait, les autres préfèrent l’eau. Pendant que les adultes quittent la table pour aller prier, les enfants entament leur bol de soupe. "Après, chacun mange ce qu’il veut, sucré ou salé."

Entrée traditionnelle des ruptures de jeûne maghrébines, la soupe ne se retrouve cependant pas sur toutes les tables. "Après une datte et un verre de lait, on mange des plats traditionnels guinéens, notamment à base de riz" , confie Fatoumata. Moubarak, djiboutien, confirme : "On privilégie les plats consistants, comme de la viande, du riz ou des pâtes avec une sauce de chez nous."

"Le riz soufflé fait aussi partie de nos traditions, ajoute Rifat, originaire du Bangladesh. Par contre, on rompt plutôt le jeûne avec de la limonade ou de l’eau et quelques dattes." Après la prière, Abdel, guinéen, a quant à lui le choix entre un ragoût de patates douces avec du manioc et un bol de riz bouilli. Ce soir, il opte pour le riz, accompagné de poulet et de sauce tomate. "La rupture du jeûne est avant tout un moment de partage, on le passe tous ensemble, en famille ou entre voisins, le plat au milieu de la table pour plus de convivialité."