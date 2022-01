Le transfert des premiers détenus vers la prison de Haren est annoncé pour le second semestre de cette année. La commune de Saint-Gilles a indiqué vendredi, par voie de communiqué, toujours ignorer les intentions du gouvernement fédéral quant à l'avenir du site des prisons (ndlr: de Saint-Gilles, de Forest et Berkendael, voisines).

La motion votée jeudi par les groupes Liste du Bourgmestre (PS - Vooruit), Ecolo - Groen et MR-Vld se veut "constructive". Elle invite le gouvernement fédéral et le gouvernement régional bruxellois à "se concerter en vue d'indiquer sans tarder leurs intentions quant à l'affectation future des lieux et d'en préciser les modalités (type de cession, outil planologique privilégié, etc.)" Le texte demande aussi d'associer les communes de Saint-Gilles et de Forest, ainsi que les riverains, à toutes les décisions importantes quant à l'avenir du site.

En début de législature communale, le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Gilles avait livré sa vision quant à l'avenir de ce site stratégique qui constitue l'unique réserve foncière de la commune, dans les termes suivants: "la nouvelle majorité plaidera pour qu'on y développe des logements accessibles (locatifs sociaux et modérés, acquisitifs sociaux, modérés et moyens) et des équipements publics aux bénéfices des habitants. Ce nouveau quartier devra être un éco-quartier exemplaire en matière d'environnement et de mobilité douce, de cohésion sociale, ainsi que sur les aspects socio-économiques. Les zones de parcs et zones de jeu et de rencontre auront une place prépondérante sur le site. Une mixité de fonctions doit être assurée pour le bâti: logements, équipements collectifs, commerce, artisanat et petites activités économiques? Les éléments du site actuel qui sont classés seront respectés et mis en valeur par les futurs aménagements. "