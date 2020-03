L'événement devait prendre place du 13 au 16 mars sur la place Van Meenen.

La commune de Saint-Gilles annonce l'annulation de la Foire des vignerons, qui devait se dérouler du 13 au 16 mars. L'événement organisé par le Syndicat d'initiative de Saint-Gilles devait prendre place sur la place Van Meenen.

"Suite à l’arrêté discuté au sein du Conseil régional de sécurité et pris par le Ministre-Président ce jour interdisant tout évènement intérieur de plus de 1000 personnes, le Bourgmestre de Saint-Gilles a pris un arrêté annulant la Foire des vignerons prévue ces 13, 14, 15 et 16 mars. Les organisateurs en ont été informés ce matin et il a été convenu que, en fonction de l'évolution de la situation, la foire pourrait se tenir à une autre date. Il s’agit d’une mesure de précaution visant à empêcher la propagation du virus, la Foire des vignerons étant particulièrement fréquentée par de nombreuses personnes venant de diverses régions de Belgique et de France", explique la commune.