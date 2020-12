Initié début 2017, le programme SolarClick vise à équiper les toitures des bâtiments publics de panneaux photovoltaïques pour réduire les émissions de CO2 à Bruxelles. Il est mis en œuvre par Sibelga et Bruxelles Environnement.

Le CPAS de Saint-Gilles a rapidement manifesté son intérêt pour le programme. Des travaux de rénovation de la toiture étant programmés, le pouvoir public et Sibelga ont travaillé en étroite collaboration pour optimiser la configuration de la toiture de façon à maximiser le potentiel de l’installation : non seulement en termes de nombre de panneaux, mais aussi d’exposition de ces derniers. La configuration de la toiture représentait en effet quelques défis techniques puisqu’elle s’étend sur différents niveaux.

Une fois ces travaux de toiture réalisés, les travaux d’installation et de raccordement des 96 panneaux photovoltaïques ont pu être planifiés et se sont déroulés en une semaine. Un temps record par rapport aux autres projets de même taille, ce qui démontre l’efficacité de la synergie entre les acteurs impliqués.

D’une superficie totale de 165 m², l’installation photovoltaïque compte 96 panneaux. L’installation devrait produire environ 28.332 kWh par an, soit la consommation moyenne de huit ménages bruxellois. Cette production permettra au CPAS d’économiser plus de 3 000 € sur sa facture annuelle d’électricité et de réduire de 11 tonnes ses émissions annuelles de CO2.