A Saint-Gilles comme dans d’autres communes, les conseils communaux traditionnels ont été supprimés pendant la période de confinement.

Une seule réunion formelle a eu lieu en visioconférence début mai pour pouvoir voter les points de la majorité. "Mais cette réunion n’était pas publique et l’opposition n’a pas pu interpeller la majorité ni introduire ses questions", regrette le PTB, qui demande de pouvoir recommencer à interpeller la majorité PS-Ecolo lors des prochains conseils communaux, que les séances aient lieu physiquement et qu’elles soient diffusées en ligne.



Loïc Fraiture, chef de groupe PTB au conseil communal de Saint-Gilles, dénonce un “lock down de la démocratie” à Saint-Gilles. “Lors du dernier conseil communal virtuel, nous n’avons pas pu introduire nos questions ni interpeller la majorité PS-Ecolo sur sa politique. Seuls les points de la majorité étaient mis à l’ordre du jour pour vote. De plus, cette séance n’était pas publique. Il y a un manque de démocratie et de transparence à Saint-Gilles, d’autres communes se sont montrées beaucoup plus constructives avec l’opposition pendant la crise. Nous demandons donc de pouvoir recommencer à poser des questions et à interpeller la majorité. Nous demandons aussi que les séances aient lieu physiquement dans un espace adapté. Il faut aussi diffuser le conseil en ligne. La commune en est capable puisqu’elle organise tous les jours des concerts live diffusés sur sa page Facebook.”