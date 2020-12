La Région bruxelloise a délivré aujourd’hui le permis d’urbanisme à la commune de Saint-Gilles pour le réaménagement de la place Marie Janson. Ce réaménagement s’inscrit dans le cadre du Contrat de quartier durable Parvis-Morichar, porté par l'échevin compétent, Willem Stevens (SP.A).

Ce nouvel espace public a été conçu par le Studio Paola Vigano, qui avait déjà imaginé le parc Spoor Noord et la Theaterplein d’Anvers, en collaboration avec le bureau bruxellois VVV. Le projet mise sur une place très verte. Le sol est déminéralisé en de nombreux endroits et des arbres seront rajoutés.

"La phase de conception a également tenu compte des nombreuses activités possibles pouvant y être organisées. Le marché pourra ainsi prendre ses quartiers confortablement sans être gêné par les nombreux équipements sportifs que comptera le parc, un parking à vélo sécurisé fera son apparition et au niveau sera installé du côté du parvis pour continuer à pouvoir organiser des activités même par temps de pluie", indique Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d'Etat à l’Urbanisme.

© STUDIO PAOLA VIGANÒ | VVV

Le projet prévoit de limiter drastiquement la circulation automobile dans la rue Jourdan et la rue de Moscou pour les intégrer au parc et en faire des axes piétons et cyclistes. La Région entend en outre créer une liaison apaisée entre le haut et le bas de Saint-Gilles grâce à un plateau dans la rue de l'Hôtel des Monnaies où piétons et cyclistes pourront traverser en toute sécurité en direction du parc Pierre Paulus.

Les travaux démarreront dans le courant de l’année 2021 et devraient durer six mois.