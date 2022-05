Saint-Gilles: un ouvrier fait une chute de 6 mètres dans un puits Bruxelles La Rédaction Le drame s'est produit ce matin, un peu avant 7 h 30, nous rapporte La Capitale. Un ouvrier à fait une chute de 6 mètres dans un puits sur un chantier de la rue Jourdan. © D.R.

Les pompiers de la zone de Bruxelles et leur équipe RISC (Rescue In Safe Conditions) ont été appelés, tôt ce matin, pour sortir la victime de là. Ils l'ont ensuite transféré en SMUR, vers l'hôpital le plus proche.