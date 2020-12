L'objectif : élargir le patrimoine de logements sociaux de la commune. "J'entends la demande de la Société régionale du logement d'augmenter ce patrimoine mais Saint-Gilles n'est pas très grand et son territoire est très dense. Nous avons donc du être inventifs", explique l'échevine du Logement, en charge de la Régie foncière Cathy Marcus (Liste du bourgmestre).

Dans les prochaines années, la Régie va vendre ces 250 logements, répartis sur onze bâtiments, au Foyer du Sud au prix coûtant. Le tout à raison de cinquante logements en moyenne par an, dès le milieu de l'année prochaine. "Tout est encore en négociation. Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d'Etat en charge du Logement, ainsi que la SLRB ont marqué leur accord sur cette solution originale. Une proposition a été votée la semaine dernière mais une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine avec le Foyer pour discuter de ce qui est possible ou pas."

Entre temps, les locataires s'inquiètent. "On a aucune information, on apprend tout par la presse. Ca fait sept ans que j'occupe un appartement de la Régie et je ne sais pas si je suis concernée ou pas, déplore l'une d'elles. La commune ne nous répond pas ou nous dit de ne pas nous inquiéter mais les logements sociaux peuvent revoir régulièrement notre dossier donc on n'est jamais stable et mon loyer risque d'augmenter. Et j'habite un rez-de-chaussée, si je vais ailleurs, je ne suis pas sûre d'en retrouver un."

Loïc Fraiture, chef de groupe PTB au conseil communal, dénonce également cette augmentation des loyers. "C’est inacceptable de détériorer et de déstabiliser la situation de dizaines de familles qui étaient logées par la Régie communale. En fait, ce que font PS et Ecolo, c’est provoquer une opposition entre les locataires de la Régie et ceux du Foyer. Avec ce genre d’opérations de transfert, ils vont gonfler de 1% les statistiques peu flatteuses du taux de logement social à Saint-Gilles. Mais le nombre de logements publics n’augmente pas au total."

De son côté, Cathy Marcus assure qu'une solution sera trouvée pour tous les locataires. "90% des personnes concernées par ce transfert sont dans les conditions du logement social. Nous sommes en train de voir ce qu'on peut mettre en place pour les 10% restants. On pourrait leur proposer une mutation au sein du patrimoine de la Régie pour que leur loyer soit maintenu dans un autre logement. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que nous aurons évalué toutes les options, nous rencontrerons chaque ménage pour lui expliquer la situation."