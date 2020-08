La commune de Saint-Josse-ten-Noode a pris une série de mesures visant à garantir la scolarité de l'ensemble de ses apprenants tout au long de l'année.Cela passera notamment par l'achat de 250 ordinateurs issus de la filière du recyclage qui seront installés au domicile des élèves qui, en raison d'une contamination, ne pourraient pas rejoindre leur école.Cette mesure s'inscrit dans un plan plus global approuvé par les équipes pédagogiques. Il a pour objectif de préparer la rentrée scolaire et d'assurer la continuité pédagogique tout au long de l'année scolaire en cas de rebond de la pandémie.

"Nous ne voulons pas que la pandémie et la fracture numérique constituent des obstacles à la scolarité de nos enfants. Avec ce plan et l'acquisition de 250 ordinateurs à qui nous redonnons vie, nous agissons pour garantir l'enseignement pour tous et tout au long de l'année", explique le bourgmestre Emir Kir.



"Nous avons travaillé de manière concertée et constructive pour assurer une rentrée scolaire sereine. Mais nous avons aussi souhaité développer une vision à plus long terme qui nous permettra de réagir via l'enseignement à distance et la fourniture du matériel nécessaire pour contenir le risque", conclu Philippe Boïketé, échevin de l'Enseignement francophone.