Pour dynamiser sa politique en faveur du bien-être animal, le Collège communal s'est accordé, ce jour, sur l'augmentation du montant de la prime communale pour la stérilisation des chats domestiques.

Le montant de la prime est passé de 35 à 50 euros pour les chats mâles et à 70 à 90 euros pour les chats femelles. Cette prime unique peut être demandée une fois par an et par ménage domicilié sur le territoire de Saint-Josse. La prime doit concerner le chat appartenant au demandeur et la demande, ainsi que ses annexes, doivent être introduites par écrit, auprès du service Bien-être animal dans un délai maximum de trois mois après l’intervention et au plus tard avant le 30 novembre de l’année civile en cours.

"Nous souhaitons encourager les propriétaires à stériliser leur animal de compagnie. La stérilisation est importante pour éviter une augmentation incontrôlée des chats errants, pour la préservation des populations d’oiseaux, etc. Je voudrais également rappeler que nous avons récemment mis en place un système de prime de stérilisation pour les chiens”, précise le bourgmestre Emir Kir.

"Cette prime a toujours connu un grand succès auprès de la population. Avec cette augmentation du montant attribué et la diffusion d’une communication ciblée, je suis convaincue que les demandes seront nombreuses. Quand on sait qu’une stérilisation coûte en moyenne entre 100 et 150 euros, en fonction du sexe de l’animal, cette prime constitue une aide bienvenue", conclut l'échevine en charge du Bien-être animal Nezahat Namli (PS).